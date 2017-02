Nürtingen (pol) - Ein Schaden in Höhe von knapp 30.000 Euro ist bei einem Unfall am frühen Montagmorgen kurz vor sechs Uhr bei Großbettlingen entstanden. Ein 38-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes AMG die K 1231 und wollte nach links auf die B 313 in Richtung Nürtingen abbiegen.

Dabei übersah er laut Polizeiangaben den von links kommenden VW up! eines 52-Jährigen, der in Richtung Grafenberg unterwegs war. Der VW-Lenker zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die vor Ort vorhandene Ampel war zum Unfallzeitpunkt noch nicht in Betrieb.

Anzeige