Altbach (pol) - Aufgrund einer missachteten Vorfahrt hat sich am Mittwochabend gegen 22.40 Uhr an der Kreuzung Sedanstraße und Esslinger Straße ein Unfall ereignet. Laut Polizei war ein 17-jähriger Reichenbacher mit seinem Motorrad auf der Sedanstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Esslinger Straße fuhr er unter Missachtung der Vorfahrtsregeln in die Kreuzung ein.

Anzeige

Ein 66-Jähriger, der mit seinem Pkw auf der vorfahrtsberechtigen Esslinger Straße unterwegs war, hatte keinerlei Möglichkeiten mehr zu reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei wurden der Unfallverursacher und die 55-jährige Beifahrerin im BMW leicht verletzt. Beide konnten nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen, sodass ein Rettungswagen nicht erforderlich war. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Sie mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.