Esslingen (pol) - Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von 22.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag in der Fritz-Müller-Straße an der Einmündung in die Alleenstraße. Eine 27 Jahre alte Mercedesfahrerin fuhr laut der Polizei gegen 16.20 Uhr auf der Fritz-Müller-Straße in Richtung Zell. An der Einmündung zur Alleenstraße wollte sie links abbiegen und übersah dabei den ihr entgegenkommenden 19-Jährigen, der mit seiner Mercedes C-Klasse in Richtung Oberesslingen unterwegs war. Beide Pkw-Lenker verletzten sich bei der Kollision leicht und wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Weil Kühlflüssigkeit ausgelaufen war, wurde die Fritz-Müller-Straße zwischen der Alleenstraße und der Sirnauer Brücke gesperrt und gereinigt.

Anzeige