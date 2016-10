Aichwald (pol) - Beim Einbiegen in die L 1201, hat eine 87-jährige Esslingerin am Sonntagmittag, gegen 12 Uhr, einen Verkehrsunfall verursacht. Die Seniorin war mit ihrem BMW auf der L 1150 unterwegs und wollte an der Einmündung an der Kreuzung Weißer Stein, nach links in die L 1201in Richtung Aichwald einbiegen. Hierbei übersah sie laut Polizei einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Audi. Dessen 51-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass beide Autos im Einmündungsbereich zusammenprallten. Während der Audifahrer unverletzt blieb, mussten die Unfallverursacherin und die 46-jährige Beifahrerin im Audi mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos wurden durch den Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden beträgt etwa 14.000 Euro.

