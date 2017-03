Esslingen (pol) – Eine Esslingerin hat am Sonntag gegen 13 Uhr die Vorfahrt einer anderen Autofahrerin missachtet und durch ihren Fehler einen Verkehrsunfall verursacht. Die 41-Jährige wollte mit ihrem Toyota laut einer Pressemitteilung der Polizei die vorfahrtsberechtigte Schorndorfer Straße, von einer Ausfahrt herkommend, überqueren, um geradeaus in die Hegensberger Straße einzufahren. Hierbei übersah sie eine von rechts kommende, bergabfahrende 19-jährige Fahrerin eines Golfs. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge, wobei die Golf-Fahrerin sowie deren 54-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Der Rettungsdienst brachte die beiden Frauen anschließend zur Behandlung in eine Klinik. Beide Fahrzeuge konnten die Fahrt nicht mehr fortsetzen und mussten geborgen werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 6000 Euro.

Anzeige