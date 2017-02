Wendlingen (pol) - Am späten Mittwochnachmittag, gegen 17.45 Uhr, hat eine 41-jährige Audi-Fahrerin die Vorfahrt einer Radfahrerin auf der Ulmer Straße missachtet, so die Polizei. Die Frau fuhr auf der Küferstraße und wollte in die Ulmer Straße einfahren. Hierbei überfuhr sie die dortige Stoppstelle und erfasste eine ordnungsgemäß den rot markierten Radweg nutzende Fahrradfahrerin. Die 56-jährige Radlerin kam dadurch zu Fall, verletzte sich und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den Unfall entstand am Fahrrad ein Schaden in Höhe von 100 Euro; der Audi wurde nicht beschädigt.

