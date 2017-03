Esslingen (pol) – Ein Unfall mit Schaden in Höhe von 23 000 Euro hat sich am Mittwoch gegen 16.20 Uhr in der Pliensauvorstadt ereignet. Ein 78-jähriger Nissanfahrer fuhr laut Polizei von der Uhlandstraße über die Parkstraße. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 64-jährigen VW-Fahrers. Dieser krachte in die Seite des Nissan und wurde dann gegen einen geparkten VW geschleudert. Der Nissan prallte zudem gegen einen geparkten Mercedes. Die Beifahrerin des VW wurde leicht verletzt.

