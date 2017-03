Unfall verursacht Schaden in Höhe von 13.000 Euro. Eine Smart-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Unfall verursacht Schaden in Höhe von 13.000 Euro. Eine Smart-Fahrerin wurde leicht verletzt. Foto: Symbolbild dpa

Neuffen (pol) - Eine 18-Jährige hat am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr beim Einfahren auf die L 1210 zwischen Kappishäusern und Metzingen die Vorfahrt nicht beachtet und einen Verkehrsunfall verursacht. Die Fahranfängerin wollte nach Angaben der Polizei mit ihrem VW Polo von einem Parkplatz kommend nach links auf die Landesstraße abbiegen und übersah hierbei den Golf einer in Richtung Metzingen fahrenden 20-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Golf-Lenkerin leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Pkw der Unfallverursacherin war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.