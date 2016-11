Filderstadt-Sielmingen (pol) - Die Missachtung der Grundregel "Rechts vor Links" ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, gegen 16.15 Uhr, an der Kreuzung Katharinenstraße und Heußstraße ereignet hat. Ein 38-jähriger Filderstädter war laut Polizei mit seinem Nissan auf der Heußstraße in Richtung Reutlinger Straße unterwegs. Ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr er in die Kreuzung zur Heußstraße ein. Eine von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte 45-Jährige konnte mit ihrem VW nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammenprallten. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der entstandene Schaden beträgt 15.000 Euro. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

