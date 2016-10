Frickenhausen (pol) - Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagmittag, gegen 12.45 Uhr, an der Einmündung Im Dorf zur Tischardter Straße in Frickenhausen ereignet hat. Eine 77-Jährige war mit ihrem Toyota Aygo auf der Straße Im Dorf unterwegs. An der Einmündung zur Tischardter Straße wollte sie nach links einbiegen und hielt hierzu auch an der Haltlinie an. Beim Wiederanfahren und Einbiegen nach links übersah sie laut Polizei jedoch einen von rechts kommenden Mazda. Dessen 22-jähriger Fahrer hatte keine Möglichkeit mehr rechtzeitig zu bremsen, sodass beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich zusammenkrachten. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings war der Toyota nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Schaden wird auf knapp 6000 Euro geschätzt.

