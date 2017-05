Sindelfingen (pol) - Am späten Freitagnachmittag gegen 17.00 Uhr befuhr ein 67-jähriger Autofahrer den Lehmgrubenweg in Richtung Böblinger Straße. Beim Einbiegen in die Böblinger Straße missachtete dieser die Vorfahrt eines 43-jährigen Lenkers, der ordnungsgemäß die Einmündung querte. Dessen Fahrzeug war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich, gemäß Polizeiangaben, auf 9.000 Euro.

