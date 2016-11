Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag, gegen 9.30 Uhr, in Echterdingen entstanden. Ein 19-Jähriger befuhr laut Polizei mit seinem Opel Corsa die Untertorstraße und missachtete an der Kreuzung mit der Christophstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden, 61-jährigen Lenkerin eines Ford C-Max. Die Kollision war so heftig, dass sich der Wagen des Unfallverursachers um 180 Grad drehte, die Frau sich leichte Verletzungen zuzog und beide Autos abgeschleppt werden mussten.

