Neuhausen (pol) - Am Samstagvormittag gegen 11 Uhr befuhr ein 27-jähriger Audi-Fahrer die Gottlieb-Daimler-Straße in Neuhausen. An der Kreuzung Gottlieb-Daimler-/Wilhelmstraße übersah er eine auf der Wilhelmstraße fahrende 64-Jährige in ihrem Honda und nahm ihr die Vorfahrt. Die 67-Jährige erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird laut Polizei auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

