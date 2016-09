Leinfelden-Echterdingen (pol) - Keine Verletzten aber einen Schaden an zwei Autos hat es am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Burg-/Plieninger Straße gegeben. Ein 20-jährige Fahrer eines VW Golf aus Pliezhausen wollte gegen 20 Uhr von der Burgstraße nach links in die Plieninger Straße abbiegen. Dabei achtete er laut Polizei nicht auf den VW Polo einer 60-jährigen Frau aus Burladingen, die auf der vorfahrtsberechtigten Plieninger Straße ortseinwärts unterwegs war. Bei der seitlichen Kollision lösten im VW Golf die Seitenairbags aus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von insgesamt etwa 5000 Euro.

