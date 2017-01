Esslingen (pol) - Auf der Sirnauer Brücke ist es am Dienstag, gegen 21.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit hohem Schaden gekommen, so die Polizei. Ein 18 Jahre alter Lenker eines VW Tiguan kam aus Richtung Zell und bog von der Sirnauer Brücke in Richtung Göppingen (B 10) ab. Dabei übersah der junge Fahrer einen 50 Jahre alten Lenker eines 3er-BMW, welcher von Sirnau in Richtung Zell unterwegs war und Vorfahrt hatte. Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden ist mit etwa 50.000 Euro beträchtlich.

