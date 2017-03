Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr in Echterdingen ereignet hat, wie die Polizei berichtet.

Ein 58-jähriger Stuttgarter war mit seinem Hyundai auf der Gartenstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Brühlstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opel Cascada, der von einem 62-Jährigen gefahren wurde. Nach der Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.