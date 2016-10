Erkenbrechtsweiler (pol) - Zwei Autos sind nach Polizeiangaben am Sonntagnachmittag bei Erkenbrechtsweiler zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich kurz vor 14 Uhr am Orteingang aus Richtung Hülben. Der 67 Jahre alter Fahrer eines VW Tiguan kam aus Richtung Hülben und wollte nach links in Richtung des Hohenneuffen abbiegen. Dabei nahm er einem aus Richtung Erkenbrechtsweiler herangefahrenen 74 Jahre alten Fahrer einer Mercedes-Benz B-Klasse die Vorfahrt. Beide Fahrer verletzten sich leicht. Der Fahrer des Mercedes-Benz wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt mindestens 15.000 Euro.

