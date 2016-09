Kirchheim (pol) - Ein jugendlicher Fahrer eines Leichtkraftrades ist am Montag beim Zusammenstoß mit einem VW Transporter vermutlich schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich um 11 Uhr an der Einmündung Bohnauweg zum Gießnauweg in Kirchheim. Der 16-Jährige nahm dem 22 Jahre alten VW-Fahrer die Vorfahrt. Beim Zusammenprall wurde der Jugendliche laut Polizei frontal erfasst und zu Boden geschleudert. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Anzeige