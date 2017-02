Neuhausen (pol) - Mehrere Anzeigen musste die Polizei in Neuhausen während der Feierlichkeiten am am Schmotzigen Donnerstag aufnehmen, so berichtete sie.

Gegen 23 Uhr weigerte sich ein mit über zwei Promille deutlich betrunkener 31-Jähriger die Rechnung an der Bar im Partyzelt auf dem Schloßplatz zu bezahlen. Die Bedienung verständigte daraufhin den Sicherheitsdienst, dessen Mitarbeiter den Mann aus dem Zelt verwiesen. Als er nicht gehen wollte, wurde er mit Zwang hinausgeführt. Hierbei wehrte sich der Betrunkene und ging im Freien mit einer Flasche auf die Security los. Die Sicherheitsmitarbeiter konnten den Angriff abwehren, wobei der Mann gegen die Wand des Rathauses stürzte. Dabei zog er sich eine Kopfverletzung zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Eine schwere Gesichtsverletzung zog sich ein 25-Jähriger bei einer Schlägerei gegen 2.30 Uhr am Freitagmorgen zu. Der Mann wurde von einer Gruppe von vier bis fünf bislang unbekannten Männern vor einer Gaststätte an der Ecke Wilhelm-/Lettenstraße mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen. Vermutlich zog er sich hierbei eine Nasenbeinfraktur zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Spezialklinik nach Stuttgart. Die Ermittlungen zu den Schlägern dauern an.

Im Fasnetsgetümmel auf dem Schloßplatz wurde einer 15-Jährigen ihr iPhone 6 s, Farbe rosegold, im Wert von über 800 Euro entwendet.

In der Lettenstraße stellte ein bislang unbekannter Täter den Einkaufswagen eines Discounters am frühen Freitagmorgen auf einen geparkten Pkw. Durch Kratzer entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Eine Streife hatte etwa drei Stunden zuvor einen 59-Jährigen kontrolliert, der mit einem Einkaufswagen desselben Discounters, von dem es in Neuhausen keine Filiale gibt, in der Ortsmitte unterwegs war. Eine mögliche Tatbeteiligung wird derzeit geprüft.

Vermutlich während des Hexentanzes wurde eine Designer-Sitzbank im Wert von zirka 2.000 Euro auf dem Schloßplatz beschädigt. Mehrere bislang unbekannte Narren trampelten auf der Sonderanfertigung herum, die hierdurch zerstört wurde.