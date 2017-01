Nürtingen (pol) - In der Nacht zum Sonntag wurden vor einem Hotel in der Marienstraße an insgesamt vier geparkten Pkw zwölf Reifen zerstochen. Alle betroffenen Fahrzeuge hatten laut Polizei eine auswärtige Zulassung. Bei den geschädigten Fahrzeughaltern handelte es sich teilweise um Besucher der AfD-Aufstellungsveranstaltung, die am 21. und 22. Januar in der Nürtinger Stadthalle stattgefunden hatte. Die Polizei sucht die Verursacher im linksautonomen Umfeld. Der Schaden beträgt etwa 1.500 Euro.

