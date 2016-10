Notzingen (pol) - Der Polizeiposten Wernau sucht Hinweise auf den Halter von zwei Huskys, die am Mittwochnachmittag, zwischen 16.15 Uhr und 16.30 Uhr, eine Hundehalterin und ihren Hund angegriffen und verletzt haben.

Eine 46-jährige Frau war mit ihrem angeleinten Hund im Gewann Räuschäcker zwischen Notzingen und Hochdorf spazieren. Auf Höhe des Modellflugplatzes rannten aus Richtung Hochdorf plötzlich zwei Huskys auf sie zu und griffen sofort ihren Hund an. Als sie ihren Hund hochnahm, sprangen die beiden Huskys an ihr hoch und bissen sie in beide Hände. Laut Polizei konnte sie die beiden Hunde erst mit einem Tritt vertreiben. Einer der Huskys soll einen Maulkorb getragen haben, mit dem er trotzdem zubeißen konnte. Die 46-Jährige und ihr Hund mussten anschließend ärztlich behandelt werden. Hinweise zu den beiden Huskys und ihrem Halter nimmet der Polizeiposten Wernau unter der Telefonnummer 07153/97240 entgegen.

