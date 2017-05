Frickenhausen-Tischardt (pol) - Am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr hat sich an der Einmündung Frickenhäuser Straße und Tischardter Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, war eine 36-Jährige mit ihrem Pkw auf der Tischardter Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Frickenhäuser Straße einbiegen. Weil sie von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, übersah sie einen 35-Jährigen Motorradfahrer. Dieser war mit seiner Maschine auf der vorfahrtsberechtigten Frickenhäuser Straße unterwegs und wollte in die Tischardter Straße einbiegen. Er hatte keine Möglichkeit mehr rechtzeitig zu reagieren, sodass er im Einmündungsbereich von dem Kia erfasst wurde und auf die Fahrbahn stürzte. Er wurde leicht verletzt, sodass ein Rettungswagen nicht erforderlich war. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 11.000 Euro.

