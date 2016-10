Leinfelden-Echterdingen (pol) - Rund 86.000 Euro Schaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, auf der Flughafenstraße ereignet hat. Ein 74-jähriger Mercedes Fahrer befuhr, nach Angaben der Polizei, die Flughafenstraße in Richtung B 27. Auf Höhe des Mövenpick-Hotels wurde er von der tiefstehenden Sonne stark geblendet und fuhr frontal gegen einen dortigen Ampelmast, an dem ein geringer Schaden entstand. Der gerade zwei Monate alte Mercedes SUV wurde aber so schwer beschädigt, dass von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen ist. Der Fahrer blieb unverletzt.

Anzeige