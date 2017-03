Filderstadt (pol) - Ein Verkehrsunfall auf der B 312 zwischen der Abfahrt von der B 27 und der Ausfahrt Aichtal hat für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ein 22-jähriger Nürtinger war am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr, auf der B 312 in Richtung Aich unterwegs. Kurz nach der Abfahrt kam er in der Linkskurve aus noch ungeklärten Gründen links von der Fahrbahn ab auf den Grünstreifen. Er fuhr über einen Leitpfosten, bevor er seinen Wagen neben der Fahrbahn zum Stehen bringen konnte. Dadurch wurde so viel Dreck aufgeschleudert, dass der linke Fahrstreifen auf einer Länge von etwa 100 Metern professionell gesäubert werden musste. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort, um die Fahrbahn zu reinigen. Der Wagen wurde nach dem Unfall abgeschleppt.

Anzeige