Plochingen (pol) - Ein Schaden in Höhe von zirka 35.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall an der A-Klasse eines Fahranfängers am Dienstagabend entstanden, so die Polizei. Der 18-Jährige befuhr um 22 Uhr mit dem Mercedes die Filsallee. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der junge Mann auf Höhe eines Firmenparkplatzes die Kontrolle über seinen Wagen. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr anschließend etwa 15 Meter durch eine Hainbuchenhecke. An dieser entstand zusätzlich ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Das schrottreife Auto musste geborgen werden.

