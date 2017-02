Leinfelden-Echterdingen (pol) - Voraussichtlich nicht schwerer verletzt worden ist ein Arbeiter, der am Mittwochmittag in der Tübinger Straße (L1208) bei Straßenbauarbeiten mit der Schaufel eines Baggers in Berührung kam. Der 59 Jahre alte Baggerführer war gegen 12 Uhr mit dem Setzen von Randsteinen an der neuen Zufahrt zum Sportzentrum beschäftigt. Er bemerkte nicht, dass ein 49-jähriger Arbeiter links neben dem Bagger stand und beim Schwenken vom Löffel des Baggers an der Brust getroffen wurde. Mit starken Prellungen wurde der 49-Jährige zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

