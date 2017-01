Unterensingen (pol) - Weil sie deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte, hat eine 55-Jährige am Montagabend mit ihrem VW Polo einen geparkten VW Caddy übersehen, so die Polizei. Die Polofahrerin war gegen 18.25 Uhr auf der Esslinger Straße unterwegs, als sie einen im Bereich des Parkplatzes eines Floristikgeschäfts geparkten VW Caddy übersah und mit Schwung dagegen krachte. Der Grund der Unachtsamkeit schlug den Polizeibeamten bei der nachfolgenden Unfallaufnahme gleich deutlich riechbar entgegen.

Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von weit mehr als drei Promille. Sie musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der VW Polo war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 3.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

