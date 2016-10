Beuren (pol) - Betrunken ist ein 45 Jahre alter Autofahrer am Sonntag auf ein geparktes Fahrzeug aufgefahren. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 18.10 Uhr in der Linsenhofer Straße. Der Fahrer eines 3er-BMW fuhr auf einen am Straßenrand geparkten Opel Vivaro auf. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Trotz ausgelöster Airbags versuchte der unverletzte BMW-Fahrer zu entkommen. Etwa nach einem Kilometer Weiterfahrt prallte der BMW in die Leitplanken, wo das stark beschädigte Fahrzeug vollends den Dienst versagte. Zeugen die den ersten Unfall mitbekommen hatten, waren dem 45-Jährigen gefolgt und stellten ihn. Die hinzugerufene Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und stellte den Führerschein des Mannes sicher. Der Fahrer hatte erkennbar Schwierigkeiten, sich während der Unfallaufnahme überhaupt auf den Beinen zu halten. Der BMW musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro.

