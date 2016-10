Neckartenzlingen (pol) -Auf der B312 sind am Samstag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Dabei wurden vier Personen verletzt, zwei davon schwer, wie die Polizei mitteilt.



Gegen 20 Uhr befuhr der 64-jähriger Fahrer eines VW-Golf die B312 aus Richtung Neckartailfingen kommend in Richtung Metzingen. An der Nothaltebucht hielt der 64-Jährige kurz sein Fahrzeug an. Beim erneuten Einfahren auf die B312 übersah er einen aus Richtung Neckartailfingen kommenden Daimler-Benz-Transporter und es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW-Golf in die Haltebucht zurückgeschoben. Der Mercedes-Benz-Transporter schleuderte über die Gegenfahrbahn in die Leitplanke und verkeilte sich dort. In dem VW-Golf erlitten der 64-jährige Fahrer und seine 65-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Der 30-jährige Fahrer des Transporters sowie seine 25-jährige Beifahrerin erlitten jeweils leichte Verletzungen.

Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Es entstand insgesamt ein Schaden von über 30 000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden durch ein Unternehmen abgeschleppt. Zur Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste teilweise die B312 voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung durch Polizeibeamte war eingerichtet. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. Das Verkehrskommissariat Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen