Neuffen (pol) - Beim Ausparken ist eine 80-jährige Fahrerin eines Skoda Yeti am Donnerstagmorgen in der Reutlinger Straße schwer verletzt worden. Die Seniorin wollte gegen 9 Uhr mit ihrem Neuwagen von einem Parkplatz in die Neuffener Straße ausfahren. Hierbei verwechselte sie aber beim Automatikgetriebe des Autos den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang. Ihr Wagen schoss zurück, durchbrach eine hölzerne Absperrung, stürzte eine vier Meter tiefe, steile Böschung hinab und überschlug sich. Auf der Seite liegend kam der Wagen anschließend zum Stehen. Da die Fahrerin in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt wurde, waren die Feuerwehren aus Neuffen und Nürtingen mit fünf Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten vor Ort, um die Frau aus dem völlig demolierten Fahrzeug zu befreien. Mit schweren Verletzungen wurde sie nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dieser war mit drei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften an der Unfallstelle. Der Skoda hatte nach dem Unfall nur noch Schrottwert. Der Sachschaden wird auf mindestens 28.000 Euro beziffert.

Anzeige