Plochingen (olt) - Erneut hat eine Streifenwagenbesatzung bei einer Fahrzeugkontrolle am Dienstagabend nicht angeschnallte Kinder festgestellt. Wie die Polizei berichtet, hielten die Beamten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle um 21.45 Uhr in der Plochinger Neckarstraße einen Ford an. Als sie in den Wagen des 28-Jährigen schauten, entdeckten die Polizisten vier kleine Kinder auf der Rücksitzbank, die aufgrund ihrer Größe nicht in den dafür vorgeschriebenen Kindersitzen saßen. Zwei der Kleinen waren zudem überhaupt nicht angeschnallt. Die beiden anderen Kinder waren zusammen mit einem Gurt angeschnallt. Den Fahrer erwartet ein erhebliches Bußgeld.

