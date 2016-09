Weilheim (pol) - Zwei Leichtverletzte, drei nicht mehr fahrbereite Autos und ein beschädigter Lastwagen-Auflieger mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen bei Weilheim. Ein 85-jähriger fuhr mit seinem VW Golf gegen 8.15 Uhr die L1213 in Richtung Gruibingen. Auf Höhe eines Lagerplatzes überholte er den Sattelzug eines 46-Jährigen trotz Gegenverkehrs. Eine entgegenkommende 50-jährige VW Passat-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und prallte mit ihrem Auto frontal gegen den Golf. Das Auto des Unfallverursachers landete dadurch in einem angrenzenden Acker. Eine hinter der 50-Jährigen fahrende 19-jährige Audi-Fahrerin krachte laut Polizei noch gegen den VW Passat. Im Anschluss prallte ihr Wagen noch gegen den Auflieger des Sattelzugs. Die beiden Frauen zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Autos wurden durch Abschleppwagen geborgen.

