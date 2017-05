Neuhausen (pol) – Der 82-jährige Fahrer eines Ford Mondeo hat heute gegen 14.20 Uhr auf der Plieninger Straße in Neuhausen wegen einer kurzen Unachtsamkeit zu spät erkannt, dass sich der Verkehr an der Einmündung in der Scharnhäuser Straße staute. Vergeblich versuchte er, mit einer Vollbremsung und Ausweichen einen Auffahrunfall zu vermeiden. Er krachte mit so großer Wucht auf einen Audi, dass dieser auf einen davorstehenden VW Polo und einen Seat Leon geschoben wurde, berichtet die Polizei. Der 28-jährige Audi-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Weil zudem der Verdacht auf eine Wirbelverletzung vorlag, rückte die Feuerwehr an, trennte das Dach des Autos ab und hob den Verletzten sanft heraus. Er wurde nach der Versorgung durch den Notarzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher und die vier Insassen des VW Polo wurden leicht verletzt. Auch sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Ford Mondeo und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

