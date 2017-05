Esslingen (pol) - Beamten der Verkehrspolizei Esslingen ist am Montagabend bei einer Verkehrskontrolle in der Eberhard-Bauer-Straße eine Vielzahl an unangeschnallten Kindern aufgefallen. Im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr mussten fünf Verstöße gegen die Kindersicherungspflicht zur Anzeige gebracht werden, weil ein oder gleich mehrere Kinder völlig ungesichert befördert wurden. Laut Polizei wurde ein 35-Jähriger Renault-Fahrer angehalten, weil seine beiden drei- und siebenjährigen Kinder auf der Rücksitzbank standen. Bei starkem Bremsen wären sie nach vorne Richtung Windschutzscheibe geschleudert worden. Da er keine geeigneten Sitzerhöhungen mitführte, wurde die Weiterfahrt untersagt.

Anzeige

Er brachte die Kinder zu Fuß zur nahegelegenen Wohnung. Eine 26 Jahre alte Frau hatte ihren einjährigen Sohn auf dem Schoß und sich zusammen mit ihm auf dem Rücksitz angegurtet. Auch hier hatte der Fiat-Fahrer keinen geeigneten Kindersitz im Fahrzeug, weshalb die Weiterfahrt untersagt wurde. Die Mutter ging zu Fuß mit ihrem Kind nach Hause. Wie die Polizei berichtet, transportierte eine 40-Jährige in ihrem viersitzigen Opel insgesamt fünf Personen. Ein 12-Jähriges Kind konnte deshalb nicht angegurtet werden. Auch sie durfte nicht mehr weiterfahren. Bei zwei weiteren Verstößen hatten die Fahrer entsprechende Sitzerhöhung in ihrem Fahrzeug. Sie durften nach erfolgter Sicherung der Kinder weiterfahren. Mit allen Betroffenen wurden intensive Gespräche über die Folgen bei einem Unfall oder starkem Bremsen geführt.