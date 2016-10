Leinfelden-Echterdingen (pol) - Eine 22 Jahre alte Rollerfahrerin ist am Sonntagnachmittag einem Zusammenstoß mit einem Pkw gerade noch ausgewichen. Die junge Frau war gegen 16.40 Uhr mit ihrer Vespa auf der Flughafenstraße in Richtung Filderstadt unterwegs, als eine 47 Jahre alte Fahrerin eines Dacia neben ihr unachtsam den Fahrstreifen wechselte. Das teilt die Polizei mit. Die Rollerfahrerin wich zur Seite aus und konnte dadurch einen Zusammenstoß gerade noch verhindern. Die 21-Jährige kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Am Motorroller entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

