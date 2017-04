Filderstadt (pol) - Wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 31-Jährigen aus Filderstadt. Dieser soll in der Nacht zum Dienstag, gegen fünf Uhr, beim S-Bahnhof in der Echterdinger Straße versucht haben, einen 28-Jährigen auszurauben. Die beiden Männer hatten sich angeblich nach dem Besuch des Frühlingsfestes kennengelernt und danach in einer Bar und in der Wohnung des Älteren in Bernhausen gemeinsam Alkohol getrunken, berichtet die Polizei. Als der 28-Jährige sich am frühen Morgen wieder zu Fuß von der Eierwiesenstraße über die Talstraße zur Echterdinger Straße und zum Bahnhof machte, soll ihm der 31-Jährige gefolgt sein. Am Abgang zum S-Bahnhof forderte der Verdächtige nach Angaben des Opfers plötzlich Geld und packte ihn am Kragen. Außerdem soll der 31-Jährige den 28-Jährigen mit einer schwarzen Pistole bedroht haben, bevor es zu einem Gerangel kam. Als eine Zeugin die Auseinandersetzung bemerkte, lief der Verdächtige ohne Beute davon. Er wurde im Zuge der Fahndung von der Polizei vorläufig festgenommen. Da der genaue Hergang noch nicht definitiv feststeht, werden Zeugen, die die beiden alkoholisierten Personen auf dem Weg von der Eierwiesenstraße zum Bahnhof und/oder die Tat beobachtet haben und Angaben zu einer möglicherweise verwendeten Schusswaffe und deren Verbleib machen können, gebeten, sich unter Tel. 0711/39900 zu melden.

