Wendlingen (pol) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag, kurz nach 14.30 Uhr, einen Opferstock aufhebeln wollen, so die Polizei. Ein Zeuge beobachtete, wie sich der Mann an dem massiven metallenen Opferstock in der Grotte neben der Friedhofskapelle in der Kapellenstraße zu schaffen machte.

Als der Unbekannte dies bemerkte, lief er in Richtung Stuttgarter Straße davon. Der Zeuge verfolgte ihn zunächst, verlor ihn jedoch vor dem Bahnübergang aus den Augen. An dem Opferstock entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Dieb ist etwa 50 Jahre alt, zirka 180 cm groß und sehr schlank. Er hat kurze, dunkle und gekrauste Haare sowie eine hohe Stirn. Der Gesuchte trug einen dunkelbraunen, knielangen Mantel und eine dunkle Hose. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07024/920990 um Hinweise nach dem unbekannten Mann.

