Wendlingen (pol) - Erfolgreich gewehrt hat sich eine 33 Jahre alte Frau, als ihr ein noch unbekannter Täter am Donnerstagabend in der Bürgerstraße die Handtasche wegreißen wollte, wie die Polizei berichtet. Als sie laut um Hilfe rief und Anwohner auf die Tat aufmerksam wurden, ergriff der Unbekannte ohne Beute die Flucht. Die 33-Jährige war gegen 19.30 Uhr auf der Neuffenstraße in Richtung Turmstraße unterwegs. Sie überquerte den Bahnübergang der Uracher Straße und ging die Neuburgstraße entlang bis zur Einmündung Bürgerstraße. Dort wechselte sie auf den Gehweg. Im Einmündungsbereich näherte sich plötzlich von hinten ein Mann und versuchte ihr wortlos die Handtasche vom rechten Arm zu reißen. Die Geschädigte ließ diese jedoch nicht los und der Täter stieß sie um, wobei die Frau rücklings zu Boden fiel. Auch jetzt hielt sie ihre Tasche fest, obwohl der Dieb sie in akzentfreiem Deutsch aufforderte, diese loszulassen. Weitere Versuche des Mannes, seiner Beute doch noch habhaft zu werden, scheiterten. Als sie lautstark um Hilfe rief, wurden Anwohner auf den Überfall aufmerksam und kamen auf die Straße.

Der Unbekannte rannte nun über die Bürgerstraße in Richtung Jägerstraße davon. An der Einmündung Kreuzstraße verloren sie ihn aus den Augen.

Der Tatverdächtige soll etwa 30 -35 Jahre alt, circa 170 cm groß, sportlich und muskulös gewesen sein. Er hatte einen kleinen Kopf und ein auffallend rundes Gesicht ohne Bart. Er war bekleidet mit dunklen Jeans, Turnschuhen, einer dunklen, eng anliegenden Kapuzenjacke und einer dunkelgrauen Wollmütze. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen die Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, sich beim Polizeiposten Wendlingen, Tel. 07024/920990 zu melden.