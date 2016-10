Weilheim (pol) - Bislang unbekannte Täter versuchten am Samstagmorgen gegen 03.37 Uhr in ein Warenhaus in der Straße "Im Stockach" einzubrechen. Die Scheibe der Schiebetür am Haupteingang wurde Polizeiberichten zufolge mit einem Stein zerschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten der oder die Täter allerdings ohne Diebesgut. Ob ein Zusammenhang mit dem ebenfalls nicht zuende geführten Einbruch in den Kirchheimer Getränkemarkt besteht, konnte bislang nicht geklärt werden.

