Leinfelden-Echterdingen (pol) - Unbekannter Täter versuchte in der Nacht von Freitag auf Samstag in das Bistro vom Hallenbad in Leinfelden einzubrechen. Der Täter überwand zunächst eine Umzäunung und versuchte eine Türe aufzuhebeln. Nachdem dies ihm nicht gelang, warf dieser einen größeren Kieselstein gegen die Glasscheibe der Terrassentüre. Die Scheibe zersplitterte zwar, zerbrach jedoch nicht, so dass der Täter nicht in den Innenraum des Bistros gelangen konnte. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

