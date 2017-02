Kirchheim/Teck (pol) - Ein unbekannter Täter hat zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und Montag, 1.30 Uhr, versucht, in einen Getränkemarkt in der Jesinger Straße einzubrechen, so die Polizei. Beamte des Polizeireviers Kirchheim bemerkten auf ihrer Streifenfahrt, dass zwischen den beiden Flügeln der Schiebetür eine Europalette steckte und ein Türflügel aus der Verankerung gesprungen war. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte es der Täter aber nicht geschafft, ins Gebäude zu gelangen. Weil der Unbekannte mit brachialer Gewalt vorgegangen war, dürfte er einen entsprechenden Lärm verursacht haben. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter Tel. 07021/5010 entgegen.

