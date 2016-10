Neckartailfingen (pol) - In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte sich unbekannter Täter Zutritt auf das Dach eines Vereinsheimes beim Modellflugplatz. Im Bereich des Daches wurden mehrere Ziegelsteine verschoben sowie ein Solarelement beschädigt. An einem Fenster im Erdgeschoß konnte ein Abdruck von einem Werkzeug an einem Fenster festgestellt werden. Der Täter gelang jedoch nicht in das Objekt. Der

Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Anzeige