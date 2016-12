Reichenbach (pol) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag versucht, mittels Eisenstangen, die sie sich zuvor von einer Baustelle entwendet hatten, in die Brunnenschule einzubrechen. Nach Mitteilung von Anwohnern hätten die Täter zunächst versucht, die Verglasung der Eingangstüre zur Schule mit drei Schlägen einzuschlagen. Nachdem dieses Vorhaben misslang, ließen sie davon ab und rannten in Richtung Paulinenstraße davon. Nach Angaben der Polizei war es aufgrund der Dunkelheit nicht möglich, die offenbar jugendlichen Täter näher zu beschreiben. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten schließlich drei junge Männer im Alter von 16 bis 22 Jahren angetroffen werden, die als Täter in Frage kommen könnten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

