Kirchheim unter Teck (pol) - In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in die Hauptstelle einer Bank in der Alleenstraße eingedrungen. Kurz vor 0.30 Uhr schoben mehrere Unbekannte die Elemente einer Schiebetür auf, um sich Zutritt zum Schalterraum zu verschaffen. Hierbei wurden die Unbekannten von einem Passanten gestört. Fluchtartig stürmten vier dunkel gekleidete Personen aus der Bank und rannten in Richtung Max-Eyth-Straße davon. Der Zeuge verständigte die Polizei. Diese umstellte und durchsuchte das Gebäude. Andere Polizeikräfte fahndeten in der Innenstadt leider ergebnislos nach den Flüchtigen. Erst in der Nacht zum Dienstag (13.12.) waren Unbekannte in die Schalterräume eines Geldinstituts in Dettingen unter Teck eingebrochen (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidium Reutlingen, vom 13.12.2016, 12.20 Uhr). Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist noch unklar.

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt das Polizeirevier in Kirchheim unter Teck (Tel. 07021/5010) entgegen.