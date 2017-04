Köngen (pol) - Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr haben zwei Männer vergeblich versucht, in ein Einfamilienhaus in der Zeppelinstraße einzubrechen. Die Hauseigentümerin befand sichlaut Polizei mit einer Bekannten im Haus als sie plötzlich Geräusche wahrnahm. Als sie aus dem Fenster sah, flüchteten die beiden dunkel bekleideten, etwa 170 cm großen Männer zu Fuß von der Terrasse quer über die Wiese und zwei Gartenzäune in Richtung Bismarckstraße. Beide trugen eine Mütze. An der Terrassentüre konnten Hebelspuren festgestellt werden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, an der mehrere Streifen, Polizeihunde und ein Hubschrauber eingesetzt waren, konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminalpolizei. An der Türe entstand geringer Sachschaden.

Anzeige