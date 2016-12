Nürtingen (pol) - Bislang noch unbekannte Diebe wollten einen in der Straße In der Au abgestellten Wohnanhänger der Marke Hobby entwenden, wie die Polizei berichtet. Im Zeitraum zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 17.30 Uhr kurbelten die Täter die Standstützen hoch und versuchten über zwei auf der Rückseite befindliche Fenster ins Innere zu gelangen. Des Weiteren probierten sie die Deichselsicherung zu knacken, was offensichtlich nicht gelang. Sie machten sich anschließend unter Zurücklassung eines Schadens in Höhe von rund 500 Euro und der Mitnahme des Kennzeichens schließlich aus dem Staub.

Anzeige