Esslingen (pol) - Am Mittwochabend sind die Rettungskräfte zu einem vermeintlichen Brand in einer Wohnanlage für Studenten in der Fabrikstraße gerufen worden. Gegen 20.30 Uhr löste ein installierter Brandmeldealarm aus, teilte die Polizei mit. Als die anwesenden Bewohner neben dem akustischen Alarm auch noch Brandgeruch und eine Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss wahrnahmen, verließen diese selbstständig das Gebäude. Die Feuerwehr überprüfte das Untergeschoss und stellte einen stark verrauchten Heizungsraum fest. Offenbar war es im Brennraum der Heizungsanlage zu einer Verpuffung gekommen. Die Feuerwehr belüftete die Räume und verständigte für eine weitergehende Überprüfung der Anlage die Hausverwaltung. Die Studierenden konnten das Gebäude nach Freigabe durch die Feuerwehr wieder betreten und die Wohnräume weiter benutzen. Schaden entstand nicht.

