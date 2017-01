Neuffen (pol) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Mittwochabend, gegen 18.30 Uhr, zu einer Verpuffung im Ölofen einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Paulusstraße gekommen, so die Polizei. Durch die Verpuffung wurden die Abgasrohre auseinandergedrückt. Es kam deshalb im Bereich des Ofens zu einer Flammenbildung und einer starken Rauchentwicklung. Das Feuer wurde noch vor Eintreffen der Feuerwehr von einem in der Wohnung befindlichen Altenpfleger gelöscht, der auch die Feuerwehr alarmierte. Diese rückte mit vier Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften an. Vorsichtshalber wurden alle Hausbewohner aus dem Gebäude gebracht. Sie konnten, nachdem die Feuerwehr die Räumlichkeiten belüftet hatte, wieder zurückkehren. Der 86-jährige, pflegedürftige Bewohner wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert. Durch die Verpuffung kam es auch an der Heizungsanlage einer Wohnung im Untergeschoss zu einem Schaden. Die Ursache der Verpuffung ist bislang noch nicht bekannt.

Eine Fachfirma und der Schornsteinfeger werden sich der Sache annehmen. Während des Feuerwehreinsatzes musste die Paulusstraße kurzzeitig gesperrt werden. Am Gebäude selbst entstand kein Schaden, lediglich an den Öfen.

