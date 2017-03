Lichtenwald (pol) - Der seit Dienstagabend vermisste 42-jährige LKW-Fahrer aus Donauwörth konnte durch Fahndungskräfte der Polizei am Mittwoch gegen 18:30 Uhr in Reichenbach an der Fils wohlbehalten aufgegriffen werden.

Der für eine Spedition aus dem Alb-Donau-Kreis tätige Mann war mit dem Firmen-Lkw auf dem Weg nach Lichtenwald gewesen, um dort am Mittwochmorgen auf einer Baustelle Ware anzuliefern. Sein Arbeitgeber hatte gegen 10.15 Uhr Vermisstenanzeige erstattet. Der Lkw wurde verschlossen und unbeschadet mitsamt der Ladung an der Kaiserstraße geparkt aufgefunden. Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Abstellortes des Lkw unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, eines Personensuchhundes des Polizeipräsidiums Einsatz, der Polizeireiterstaffel und einer Rettungshundestaffel, waren zunächst erfolglos verlaufen.