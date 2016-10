Filderstadt-Plattenhardt (pol) - Weil er beim Einfahren in den Kreisverkehr einen Motorradfahrer übersehen hat, verursachte ein 63-Jähriger aus Filderstadt am Sonntagmorgen, gegen 9.10 Uhr, einen Verkehrsunfall. Der Mann aus Filderstadt war mit seinem Ford auf der Osttangente unterwegs und wollte an der Einmündung in die Hohenheimer Straße in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah einen 58-Jährigen, der mit seiner Kawasaki auf der Hohenheimer Straße in Richtung B27, Bernhausen, fuhr. An der Einmündung kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn. Er wurde verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf 2 500 Euro geschätzt.

Anzeige